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Ушаков: Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина

Ведомости

Западные страны не связывались с Москвой по мирным предложениям президента России Владимира Путина, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии изданию Life.

«Только публичные [отклики] видел», – сказал он, уточнив, что напрямую с Москвой по поводу условий Путина не связывались.

14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что условия президента России по урегулированию конфликта на Украине не являются мирным предложением. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия «не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира».

15 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить ей свой мирный план. Условия российского президента Киев отверг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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