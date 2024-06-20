Ушаков: Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина
Западные страны не связывались с Москвой по мирным предложениям президента России Владимира Путина, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии изданию Life.
«Только публичные [отклики] видел», – сказал он, уточнив, что напрямую с Москвой по поводу условий Путина не связывались.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что условия президента России по урегулированию конфликта на Украине не являются мирным предложением. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия «не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира».
15 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить ей свой мирный план. Условия российского президента Киев отверг.