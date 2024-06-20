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Путин: Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами

Ведомости

Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов.

«По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем. Есть вопросы, связанные с расчетами», – сказал он.

Глава государства пояснил, что решить проблему позволит переход обеих сторон на расчеты в национальных валютах. «Легко это делается... Технически ничего сложного в этом нет», – отметил Путин. Он добавил, что для подобного перехода необходимо назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций.

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 20 июня по местному времени. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. По итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

Минфин США в декабре 2023 г. сообщил, что будет использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. В феврале текущего года ряд крупных банков перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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