Путин: Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами
Россия и Вьетнам работают над устранением проблем с расчетами, осложнившимися из-за санкций, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов.
«По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем. Есть вопросы, связанные с расчетами», – сказал он.
Глава государства пояснил, что решить проблему позволит переход обеих сторон на расчеты в национальных валютах. «Легко это делается... Технически ничего сложного в этом нет», – отметил Путин. Он добавил, что для подобного перехода необходимо назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций.
Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 20 июня по местному времени. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. По итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.
Минфин США в декабре 2023 г. сообщил, что будет использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. В феврале текущего года ряд крупных банков перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции.