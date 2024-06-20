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Путин: Россия никого не просит о помощи в спецоперации

Ведомости

Россия не просит о помощи других стран в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции.

«Россия никого не просит о помощи в проведении спецоперации», – сказал он. Глава государства добавил, что использовать солдат из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) нет никакой необходимости.

Путин также прокомментировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, заявив, что в нем нет новизны. По его словам, стороны практически ничего не меняли в прежнем документе.

18-19 июня Путин посетил КНДР с официальным визитом. Глава государства подписал бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одна из стран окажется в состоянии войны, а также укрепление оборонного потенциала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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