Путин: Россия никого не просит о помощи в спецоперации
Россия не просит о помощи других стран в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции.
«Россия никого не просит о помощи в проведении спецоперации», – сказал он. Глава государства добавил, что использовать солдат из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) нет никакой необходимости.
Путин также прокомментировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, заявив, что в нем нет новизны. По его словам, стороны практически ничего не меняли в прежнем документе.
18-19 июня Путин посетил КНДР с официальным визитом. Глава государства подписал бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одна из стран окажется в состоянии войны, а также укрепление оборонного потенциала.