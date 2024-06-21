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МИД: Путин озвучил самую реалистичную основу для урегулирования на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин представил наиболее реалистичную основу для урегулирования на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Самая реалистичная основа [для украинского урегулирования] была предложена президентом Путиным», – подчеркнул Лавров.

Комментируя саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, министр обратил внимание, что участники «швейцарской сходки» говорят о необходимости участия Москвы в конференции, но при этом все равно проводят встречу без России. По мнению Лаврова, РФ пригласят тогда, когда Киев и Запад сформулируют свою позицию, но это станет очередным ультиматумом в адрес Москвы. Министр подчеркнул, что с Россией так нельзя разговаривать.

В преддверии швейцарского саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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