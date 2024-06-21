МИД: Путин озвучил самую реалистичную основу для урегулирования на Украине

Комментируя саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, министр обратил внимание, что участники «швейцарской сходки» говорят о необходимости участия Москвы в конференции, но при этом все равно проводят встречу без России. По мнению Лаврова, РФ пригласят тогда, когда Киев и Запад сформулируют свою позицию, но это станет очередным ультиматумом в адрес Москвы. Министр подчеркнул, что с Россией так нельзя разговаривать.