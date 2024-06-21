Подаренные Ким Чен Ыном собаки получат клички после карантина
Две охотничьи собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получат клички после того, как прибудут в Россию и карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедур, связанные с карантином и так далее, и тому подобное», – сказал Песков.
20 июня северокорейский лидер наградил Путина орденом Ким Ир Сена – высшей госнаградой в Северной Корее. Он также подарил президенту России двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин, в свою очередь, подарил лидеру КНДР еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Путин находился с официальном визитом в КНДР 18-19 июня. Во второй его день состоялись переговоры между сторонами в узком и расширенном составах. Главы государств подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложили венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетили концерт в Пхеньянском доме спорта.