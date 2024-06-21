В ФРГ задержали россиянина, украинца и армянина
Гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин России Арман С. задержаны во Франкфурте-на-Майне по подозрению в работе на иностранную секретную службу. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.
По данным ведомства, трое подозреваемых находились в Германии якобы по поручению иностранной секретной службы для того, чтобы собрать информацию о некоем человеке с Украины. С этой целью 19 июня 2024 г. они обыскали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был остановиться указанный человек.
18 июня Харьюский уездный суд Эстонии признал бывшего профессора международной политической теории Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах и от имени России против страны и приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы. По версии следствия, Морозов был якобы завербован российскими спецслужбами и предоставлял им информацию о внутренней, внешней политике и политике безопасности Эстонии.