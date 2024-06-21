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В ФРГ задержали россиянина, украинца и армянина

Ведомости

Гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин России Арман С. задержаны во Франкфурте-на-Майне по подозрению в работе на иностранную секретную службу. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, трое подозреваемых находились в Германии якобы по поручению иностранной секретной службы для того, чтобы собрать информацию о некоем человеке с Украины. С этой целью 19 июня 2024 г. они обыскали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был остановиться указанный человек.

18 июня Харьюский уездный суд Эстонии признал бывшего профессора международной политической теории Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах и от имени России против страны и приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы. По версии следствия, Морозов был якобы завербован российскими спецслужбами и предоставлял им информацию о внутренней, внешней политике и политике безопасности Эстонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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