В ФРГ задержали россиянина, украинца и армянина

По данным ведомства, трое подозреваемых находились в Германии якобы по поручению иностранной секретной службы для того, чтобы собрать информацию о некоем человеке с Украины. С этой целью 19 июня 2024 г. они обыскали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был остановиться указанный человек.