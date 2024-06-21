Главы МИД стран ОДКБ выступили за мирное использование космоса
Министры иностранных дел Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России выпустили заявление о коллективной безопасности в исследовании и использовании космического пространства. Текст опубликован на сайте МИД РФ.
В заявлении констатируется важность соблюдения правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Министры выступили за использование гражданских космических систем, включая коммерческие, а также достижений космической науки, технологий и услуг в мирных целях.
«Убеждены, что только совместными усилиями мы сможем сохранить космос для будущих поколений как мирное пространство, свободное от вооруженных конфликтов и оружия любого вида», – резюмировали подписавшие документ.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу было назначено на 24 апреля. До процедуры первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.
Россия и Китая представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята.
В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.