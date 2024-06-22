WSJ: сделка Украины по экспорту СПГ столкнулась с препятствиями от Байдена

После заключенного соглашения CP2 «попал в ловушку»: администрация президента США наложила запрет на новые экспортные проекты СПГ. Мораторий будет действовать в случае, если Байдена переизберут на новый президентский срок на предстоящих выборах в ноябре этого года. Представители Белого дома заверили, что волноваться о приостановке выдачи разрешений не стоит. По их словам, это не окажет «немедленного влияния» на экспорт СПГ из США. Газета подчеркивает, что мораторий вызвал «огромную политическую неопределенность» по поводу поставок газа из США в будущем.