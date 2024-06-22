WSJ: сделка Украины по экспорту СПГ столкнулась с препятствиями от Байдена
Президент США Джо Байден своим решением о приостановке процедуры одобрения новых контрактов препятствует сделке Украины по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Восточную Европу, пишет газета The Wall Street Journal.
Крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК D. Trading заключила соглашение с компанией Venture Global, согласно которому ДТЭК будет закупать СПГ у предприятия Plaquemines Venture Global с 2024 по 2026 г. ДТЭК также договорилась закупать до 2 млн т СПГ ежегодно на объекте Venture Global Calcasieu Pass 2 (CP2) в течение 20 лет. Издание отмечает, что 2 млн т СПГ достаточно для того, чтобы обеспечить теплом 28 млн домов в течение одного месяца.
После заключенного соглашения CP2 «попал в ловушку»: администрация президента США наложила запрет на новые экспортные проекты СПГ. Мораторий будет действовать в случае, если Байдена переизберут на новый президентский срок на предстоящих выборах в ноябре этого года. Представители Белого дома заверили, что волноваться о приостановке выдачи разрешений не стоит. По их словам, это не окажет «немедленного влияния» на экспорт СПГ из США. Газета подчеркивает, что мораторий вызвал «огромную политическую неопределенность» по поводу поставок газа из США в будущем.
В январе стало известно, что Байден решил приостановить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Белый дом объясняет решение необходимостью изучить влияние поставок на энергетическую безопасность США и изменение климата. Президент пояснил, что за время заморозки будет изучено, как экспорт СПГ влияет на затраты на энергоносители, энергетическую безопасность США и окружающую среду. В феврале издание WSJ со ссылкой на источники сообщило, что Байден приостановил экспорт СПГ под давлением лоббистов экологических организаций, которых контролируют члены семьи Рокфеллеров.