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ВС России атаковали место подготовки военных воздушных сил Украины

Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием
Ведомости

Российские войска утром 23 июня атаковали место подготовки военных воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины», – говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута и «все назначенные объекты поражены».

17 июня Le Monde сообщило, что воздушно-космические силы Франции за два года планируют обучить управлению истребителем 26 украинских летчиков. По данным издания, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторые из них никогда не садились за штурвал самолета.

До этого, в конце мая, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Чему именно они будут обучать местных военных, не уточнялось. Российские власти тогда предупредили, что военные инструкторы на Украине, вне зависимости от их гражданства, будут законной целью для Вооруженных сил РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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