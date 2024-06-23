ВС России атаковали место подготовки военных воздушных сил Украины

ВС России атаковали место подготовки военных воздушных сил УкраиныМинобороны РФ сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием
Российские войска утром 23 июня атаковали место подготовки военных воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины», – говорится в сводке.
В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута и «все назначенные объекты поражены».
17 июня Le Monde сообщило, что воздушно-космические силы Франции за два года планируют обучить управлению истребителем 26 украинских летчиков. По данным издания, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторые из них никогда не садились за штурвал самолета.
До этого, в конце мая, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Чему именно они будут обучать местных военных, не уточнялось. Российские власти тогда предупредили, что военные инструкторы на Украине, вне зависимости от их гражданства, будут законной целью для Вооруженных сил РФ.