ВС России атаковали место подготовки военных воздушных сил Украины

До этого, в конце мая, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Чему именно они будут обучать местных военных, не уточнялось. Российские власти тогда предупредили, что военные инструкторы на Украине, вне зависимости от их гражданства, будут законной целью для Вооруженных сил РФ.