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Песков сообщил об обсуждении изменения ядерной доктрины России

Ведомости

Власти ведут обсуждение о необходимости приведения российской ядерной доктрины в соответствие с современными реалиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении доктрины в соответствии с нынешними реалиями, говорил президент [РФ Владимир] Путин. Эта работа ведется, пока больше сказать нечего», – сказал он.

23 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что в ядерной доктрине России может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. 

По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки вокруг страны. При этом он подчеркнул, что сейчас «рано говорить об этом».

20 июня Путин, отвечая на вопрос журналистов в Ханое о том, в каком случае Москва готова изменить свою ядерную доктрину, заявил, что возможность изменений в ядерной доктрине России связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. 7 июня старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди сообщил, что президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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