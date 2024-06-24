Песков сообщил об обсуждении изменения ядерной доктрины России
Власти ведут обсуждение о необходимости приведения российской ядерной доктрины в соответствие с современными реалиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении доктрины в соответствии с нынешними реалиями, говорил президент [РФ Владимир] Путин. Эта работа ведется, пока больше сказать нечего», – сказал он.
23 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что в ядерной доктрине России может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия.
По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки вокруг страны. При этом он подчеркнул, что сейчас «рано говорить об этом».
20 июня Путин, отвечая на вопрос журналистов в Ханое о том, в каком случае Москва готова изменить свою ядерную доктрину, заявил, что возможность изменений в ядерной доктрине России связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. 7 июня старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди сообщил, что президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия.