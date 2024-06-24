Путин и Токаев договорились наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Токаев лично выразил российскому лидеру соболезнования и солидарность с российским народом в связи с последствиями терактов в Дагестане. Он также решительно осудил ракетную атаку по мирным людям в Севастополе. Путин поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки.
Глава государства сообщил Токаеву об итогах своих недавних визитов в Пхеньян и Ханой. Лидеры также затронули некоторые аспекты развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере и договорились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.
Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Следственный комитет России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).