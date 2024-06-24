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Путин и Токаев договорились наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом

Ведомости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Токаев лично выразил российскому лидеру соболезнования и солидарность с российским народом в связи с последствиями терактов в Дагестане. Он также решительно осудил ракетную атаку по мирным людям в Севастополе. Путин поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки.

Глава государства сообщил Токаеву об итогах своих недавних визитов в Пхеньян и Ханой. Лидеры также затронули некоторые аспекты развития российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере и договорились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Следственный комитет России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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