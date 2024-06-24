Миронов: участник теракта в Дагестане был исключен из «Справедливой России»
Участник теракта в Дагестане до 2021 г. возглавлял местное отделение «Справедливой России – За правду», но был исключен из партии. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Идет волна публикаций о том, что среди причастных к теракту в Дагестане – член нашей партии. Подчеркну: это подонок, который до 2021 г. возглавлял местное отделение, и мы его из партии исключили», – заявил Миронов, упомянув, что в нападении приняли участие два сына и племянник руководителя одного из районов Дагестана.
Кроме того, Миронов анонсировал «очищение партии от тех, кто поливает ее грязью».
24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в республике, освобожден от должности и исключен из партии «Единая Россия».
3 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарова. По информации ТАСС, напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. Комментируя теракты в Дагестане, представитель Кремля подчеркнул, что возвращение к ситуации, которая была в России в начале 2000-х гг., невозможно, поскольку сейчас страна стала другой.