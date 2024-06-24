Лавров назвал ультиматумами действия США с начала спецоперации на Украине
Почти все, что делают западные страны с начала спецоперации на Украине, выстроено в русле ультиматумов в адрес России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
«Практически все, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям», – сказал он, передает корреспондент «Ведомостей».
Министр заявил, что к этому относятся и перспективы политико-дипломатического урегулирования [вокруг Украины], которые «были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 г., включая и ползучие расширения номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму».
Лавров отметил, что предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Он уточнил, что Россия ни с кем никакие подпольные переговоры не ведет.
18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне сведены к абсолютному минимуму. При этом в мае он заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях.