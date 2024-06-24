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Лавров назвал ультиматумами действия США с начала спецоперации на Украине

Ведомости

Почти все, что делают западные страны с начала спецоперации на Украине, выстроено в русле ультиматумов в адрес России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

«Практически все, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям», – сказал он, передает корреспондент «Ведомостей».

Министр заявил, что к этому относятся и перспективы политико-дипломатического урегулирования [вокруг Украины], которые «были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 г., включая и ползучие расширения номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму».

Лавров отметил, что предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Он уточнил, что Россия ни с кем никакие подпольные переговоры не ведет.

18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне сведены к абсолютному минимуму. При этом в мае он заявил, что Россия рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США при определенных сценариях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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