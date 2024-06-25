Советники Трампа предложили лишить Киев помощи при отказе от переговоров с РФ

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из советников Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.