Советники Трампа предложили лишить Киев помощи при отказе от переговоров с РФ
Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из советников Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, разработанному Келлогом и Фредом Флейцем (оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа в период его президентства с 2017 по 2021 г.), в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на преобладающей линии соприкосновения.
Они представили свою стратегию Трампу, и бывший президент отреагировал положительно, сказал Флейц. «Я не утверждаю, что он согласился с ней или с каждым ее словом, но мы были рады получить такой отклик», – сказал он.
По словам Келлога, в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров. По мнению авторов проекта, Москву можно будет уговорить сесть за стол переговоров, пообещав отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок.
По словам Келлога и Флейца, для достижения прочного мира потребуются дополнительные гарантии безопасности для Украины. Флейц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этого процесса.
«Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на местах. Мы не знаем, о каком плане идет речь и что в нем изложено», – заявил Reuters пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия была и остается открытой для переговоров, «принимая во внимание реальное положение дел на местах». Представитель Кремля заявил, что недавние предложения Путина о мире не были приняты Западом или Украиной.
Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили американский лидер Джо Байден и Трамп. 19 июня портал Axios писал, что демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании. 21 июня стало известно, что Байден впервые с октября 2023 г. опередил Трампа в опросе среди электората. Опрос был проведен с 14 по 17 июня, разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%.