Сальдо доложил Путину о мерах по компенсации ресурсов Каховской ГЭС
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона рассказал о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Сальдо, урожайность в регионе частично потеряна из-за разрушения Каховской плотины.
«Воды не хватает. Была бы вода, урожайность была бы больше», – пояснил он, добавив, что морозы обошли регион стороной и Херсонская область добавила достаточно большой урожай «в общую корзину России».
По словам Сальдо, для компенсации ресурсов Каховской плотины в Херсонской области строятся трансформаторные станции, «чтобы можно было четко и без колебаний подавать электроэнергию» как для потребления, так и для восстановительных работ, промышленности, сельского хозяйства, транспортной логистики.
«И железная дорога проходит тоже электрическая, энергоснабжение на ней нужно», – добавил Сальдо.
В ночь на 6 июня 2023 г. в результате обстрела ВСУ произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.