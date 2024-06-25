Сальдо доложил Путину о мерах по компенсации ресурсов Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 г. в результате обстрела ВСУ произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.