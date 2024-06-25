В Госдуму внесли законопроект о лишении депутатов полномочий за выезд за границу

С инициативой выступил сенатор РФ Вячеслав Тимченко, а также депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Законопроект обязывает депутатов и сенаторов, которые планируют выезд за границу, согласовывать свою поездку и ее сроки. В противном случае их могут лишить полномочий.