В Госдуму внесли законопроект о лишении депутатов полномочий за выезд за границу
В Госдуму внесли законопроект о лишении статусов депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за границу. Это следует из думской электронной базы.
С инициативой выступил сенатор РФ Вячеслав Тимченко, а также депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Законопроект обязывает депутатов и сенаторов, которые планируют выезд за границу, согласовывать свою поездку и ее сроки. В противном случае их могут лишить полномочий.
«Принятие законопроекта позволит создать дополнительные гарантии защиты от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств», – говорится в пояснительной записке.
Необходимость законопроекта связана с возникновением новых угроз безопасности России, с санкционным давлением стран Запада и деструктивной деятельностью иностранных спецслужб. Если законопроект примут, можно будет предотвратить поездки сенаторов и депутатов в страны, где существует опасность их ареста или возможность реализации санкций против них.
25 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме писали, что поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы прорабатываются по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Сейчас депутаты согласно внутренним распоряжениям должны информировать руководство о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.