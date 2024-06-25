Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Госдуму внесли законопроект о лишении депутатов полномочий за выезд за границу

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о лишении статусов депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за границу. Это следует из думской электронной базы.

С инициативой выступил сенатор РФ Вячеслав Тимченко, а также депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Законопроект обязывает депутатов и сенаторов, которые планируют выезд за границу, согласовывать свою поездку и ее сроки. В противном случае их могут лишить полномочий.

«Принятие законопроекта позволит создать дополнительные гарантии защиты от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств», – говорится в пояснительной записке.

Необходимость законопроекта связана с возникновением новых угроз безопасности России, с санкционным давлением стран Запада и деструктивной деятельностью иностранных спецслужб. Если законопроект примут, можно будет предотвратить поездки сенаторов и депутатов в страны, где существует опасность их ареста или возможность реализации санкций против них.

25 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме писали, что поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы прорабатываются по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Сейчас депутаты согласно внутренним распоряжениям должны информировать руководство о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных