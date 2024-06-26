Иордания не станет направлять военных в Газу на замену израильским силам
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади исключил возможность отправки иорданских военных в сектор Газа в рамках постурегулирования конфликта. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом, сообщает телеканал Al Mamlaka.
«Мы не будем убирать за [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, мы не будем посылать войска в Газу, чтобы заменить израильские оккупационные силы», – подчеркнул министр.
Он уточнил, что поддерживает все усилия, направленные на достижение соглашения об обмене заложниками между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» для прекращения огня в секторе Газа. Иордания призывает все стороны работать над достижением справедливого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
21 июня Нетаньяху сообщил о намерении Израиля провести демилитаризацию в секторе Газа после окончания боевых действий в анклаве.
Премьер-министр Израиля уточнил, что в Газе должна быть создана гражданская администрация, которая будет заниматься распределением гуманитарной помощи и управлением, а также предложил провести процесс дерадикализации в школах и мечетях, направленный на то, чтобы научить людей новому будущему, а не уничтожению Израиля и убийству евреев.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.