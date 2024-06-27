Кадыров предложил отправить эстонским войскам двух раненных бойцов

19 июня Кольк заявила на вопрос агентства «РБК-Украина» о позиции Эстонии насчет отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину, что страна готова обсуждать этот вопрос. «Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», – сказала посол.