Кадыров предложил отправить эстонским войскам двух раненных бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поручил «перебросить» в сторону эстонских войск двух раненых бойцов российской армии на больничных койках. Так он отреагировал на новость о готовности Эстонии обсуждать отправку военных на Украину.
В своем Telegram-канале Кадыров написал, что, узнав о заявлении посла Эстонии на Украине Аннели Кольк насчет возможной отправке войск, «в срочном порядке» поручил направить навстречу эстонским военным двух раненных солдат.
«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», – сказал глава Чечни.
19 июня Кольк заявила на вопрос агентства «РБК-Украина» о позиции Эстонии насчет отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину, что страна готова обсуждать этот вопрос. «Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», – сказала посол.
7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что публичное обсуждение западными лидерами отправки войск на Украину говорит о том, что это уже решенный вопрос.
С февраля 2024 г. в Евросоюзе и США начались активные обсуждения возможности отправки западных войск на Украину. Тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон.
Российские власти неоднократно заявляли о серьезных последствиях, которые наступят в случае переброски на Украину войск НАТО.