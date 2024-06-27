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Кадыров предложил отправить эстонским войскам двух раненных бойцов

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поручил «перебросить» в сторону эстонских войск двух раненых бойцов российской армии на больничных койках. Так он отреагировал на новость о готовности Эстонии обсуждать отправку военных на Украину.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что, узнав о заявлении посла Эстонии на Украине Аннели Кольк насчет возможной отправке войск, «в срочном порядке» поручил направить навстречу эстонским военным двух раненных солдат.

«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», – сказал глава Чечни.

19 июня Кольк заявила на вопрос агентства «РБК-Украина» о позиции Эстонии насчет отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину, что страна готова обсуждать этот вопрос. «Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», – сказала посол.

7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что публичное обсуждение западными лидерами отправки войск на Украину говорит о том, что это уже решенный вопрос.

С февраля 2024 г. в Евросоюзе и США начались активные обсуждения возможности отправки западных войск на Украину. Тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон.

Российские власти неоднократно заявляли о серьезных последствиях, которые наступят в случае переброски на Украину войск НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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