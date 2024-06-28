Белоруссия сообщила о дополнительных мерах по прикрытию границы с Украиной

Как утверждают белорусские пограничники, 26 июня недалеко от Гомельской области был сбит квадрокоптер в 150 м от границы. По данным погранслужбы, аппарат летел с Украины вглубь Белоруссии. На флеш-карте беспилотника нашли видеофайлы, которые подтверждают, что при помощи аппарата велась разведка промышленных объектов и другой инфраструктуры, которая находится на приграничной территории Белоруссии.