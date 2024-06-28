Белоруссия сообщила о дополнительных мерах по прикрытию границы с Украиной
Белорусские пограничники принимают дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной и усилению контроля за воздушным пространством. Об этом сообщает погранкомитет республики.
Это связано с поступившими данными о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России).
По данным погранкомитета, формирование проводит разведку, в том числе с выходом к госгранице Белоруссии. Вдоль границы регулярно фиксируются разведывательные полеты украинских беспилотников. Попытки нарушения границы пересекаются с использованием штатного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.
Как утверждают белорусские пограничники, 26 июня недалеко от Гомельской области был сбит квадрокоптер в 150 м от границы. По данным погранслужбы, аппарат летел с Украины вглубь Белоруссии. На флеш-карте беспилотника нашли видеофайлы, которые подтверждают, что при помощи аппарата велась разведка промышленных объектов и другой инфраструктуры, которая находится на приграничной территории Белоруссии.
27 июня, утверждают в белорусском погранкомитете, на этом же направлении найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Обнаружены контейнеры с 2 кг пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.