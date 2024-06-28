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Белоруссия сообщила о дополнительных мерах по прикрытию границы с Украиной

Ведомости

Белорусские пограничники принимают дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной и усилению контроля за воздушным пространством. Об этом сообщает погранкомитет республики.

Это связано с поступившими данными о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России).

По данным погранкомитета, формирование проводит разведку, в том числе с выходом к госгранице Белоруссии. Вдоль границы регулярно фиксируются разведывательные полеты украинских беспилотников. Попытки нарушения границы пересекаются с использованием штатного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.

Как утверждают белорусские пограничники, 26 июня недалеко от Гомельской области был сбит квадрокоптер в 150 м от границы. По данным погранслужбы, аппарат летел с Украины вглубь Белоруссии. На флеш-карте беспилотника нашли видеофайлы, которые подтверждают, что при помощи аппарата велась разведка промышленных объектов и другой инфраструктуры, которая находится на приграничной территории Белоруссии.

27 июня, утверждают в белорусском погранкомитете, на этом же направлении найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Обнаружены контейнеры с 2 кг пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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