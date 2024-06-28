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Путин: восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами

Ведомости

Восстановление Луганской народной республики (ЛНР) идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте России.

«Развитие уже началось, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, связанные с безопасностью. <…> И, безусловно, здесь я без всяких шуток и без всякой иронии говорю: я всегда в вашем распоряжении. И в вашем, и руководителей республики. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать», – сказал глава государства.

В декабре 2023 г. в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов. 

2 июня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам поездки в ЛНР заявил, что Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза быстрее других российских регионов, чтобы соответствовать показателям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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