Путин: восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами
Восстановление Луганской народной республики (ЛНР) идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте России.
«Развитие уже началось, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, связанные с безопасностью. <…> И, безусловно, здесь я без всяких шуток и без всякой иронии говорю: я всегда в вашем распоряжении. И в вашем, и руководителей республики. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать», – сказал глава государства.
В декабре 2023 г. в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов.
2 июня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам поездки в ЛНР заявил, что Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза быстрее других российских регионов, чтобы соответствовать показателям.