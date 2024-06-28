Путин: восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами

«Развитие уже началось, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, связанные с безопасностью. <…> И, безусловно, здесь я без всяких шуток и без всякой иронии говорю: я всегда в вашем распоряжении. И в вашем, и руководителей республики. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать», – сказал глава государства.