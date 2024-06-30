Больницы Газы могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».