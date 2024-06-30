Больницы Газы могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива
Оставшиеся в Газе больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива для генераторов. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения.
Топливо заканчивается, несмотря на жесткие меры экономии, принятые ведомством.
«Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам, ООН и гуманитарным организациям с призывом быстро вмешаться и доставить необходимое топливо, генераторы и запасные части для обслуживания», – добавили в минздраве Газы.
Минздрав также обновил данные о количестве погибших. По данным ведомства, с 7 октября 2023 г. палестинская строна потеряла 37 877 человек, число раненых достигло 86 969 человек.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».