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Больницы Газы могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива

Ведомости

Оставшиеся в Газе больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива для генераторов. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения.

Топливо заканчивается, несмотря на жесткие меры экономии, принятые ведомством.

«Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам, ООН и гуманитарным организациям с призывом быстро вмешаться и доставить необходимое топливо, генераторы и запасные части для обслуживания», – добавили в минздраве Газы.

Минздрав также обновил данные о количестве погибших. По данным ведомства, с 7 октября 2023 г. палестинская строна потеряла 37 877 человек, число раненых достигло 86 969 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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