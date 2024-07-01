Путин встретится с министром науки Фальковым
Президент России Владимир Путин примет с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков», – сказал он.
Сфере науки и образования президент «уделяет повышенное внимание всегда», это будет предметный разговор и он будет открытым, добавил Песков.
В феврале депутаты от КПРФ пожаловались председателю Госдумы Вячеславу Володину на то, что Фальков с ними не встречается и к нему невозможно записаться на прием, писали «Ведомости».
Как заявлял Володин, сейчас «легче дозвониться до президента, чем до министров». «Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов», – указывал он.