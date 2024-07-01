Путин встретится с министром науки Фальковым

Как заявлял Володин, сейчас «легче дозвониться до президента, чем до министров». «Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов», – указывал он.