Матвиенко заявила, что не мечтала быть председателем Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не мечтала быть спикером верхней палаты. Об этом она заявила на встрече с участниками проекта «Поезд памяти».
«Ну, точно председателем Совета Федерации я не мечтала быть», – сказала она, отметив, что в детстве мечтала стать врачом (цитата по ТАСС).
Она отметила, что главным в государственной службе для нее всегда была помощь людям.
«Поэтому можно сказать, что я свою мечту реализовала, только в другом качестве», – добавила Матвиенко.
Матвиенко находится на посту председателя Совета Федерации с 2011 г. До этого работала в должности губернатора Санкт-Петербурга (с 2003 по 2011 г.). В период с 1998 по 2003 г. была вице-премьером.