WSJ назвал Камалу Харрис наиболее вероятной заменой Байдену от демократов
Вице-президент США Камала Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Джо Байдену на президентских выборах, в случае если он откажется от своей заявки на переизбрание. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Пока Байден не проявляет интереса к выходу из предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах. Но некоторые демократы размышляют о различных вариантах его замены, и наиболее вероятной альтернативой остается Харрис.
Издание отмечает, что этот вариант сопряжен с риском, поскольку показатели Харрис в опросах примерно такие же низкие, как у Байдена. Однако она достаточно популярна среди демократов, особенно среди женщин и чернокожих избирателей.
После дебатов Харрис стала самым сильным общественным защитником Байдена. Сразу после его неудачного выступления она дала несколько интервью, пытаясь сгладить панику, быстро распространившуюся среди демократов. Затем она отправилась в турне по «очистке» имени Байдена, призывая избирателей, спонсоров и некоторых знаменитостей смотреть на дебаты сквозь пальцы и судить о президенте по его послужному списку.
Харрис и ее союзники, по словам людей, близких к вице-президенту, стараются демонстрировать свою лояльность Байдену. Вице-президент будет придерживаться своего графика поездок и отстаивать кандидатуру Байдена.
Если Байден выйдет из гонки до выдвижения, отмечает издание, у Харрис появятся некоторые преимущества на поле демократов, которые рассматриваются в качестве претендентов, включая таких, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Мэриленда Уэс Мур и сенаторы Рафаэль Уорнок из Джорджии и Эми Клобучар из Миннесоты. Будучи помощником Байдена, Харрис сможет использовать деньги, уже собранные предвыборным комитетом. Вице-президент также получит несколько ключевых одобрений, в том числе от влиятельного представителя Джима Клайберна (округ Колумбия).
27 июня (ночью 28 июля мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.