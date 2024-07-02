WSJ назвал Камалу Харрис наиболее вероятной заменой Байдену от демократов

Если Байден выйдет из гонки до выдвижения, отмечает издание, у Харрис появятся некоторые преимущества на поле демократов, которые рассматриваются в качестве претендентов, включая таких, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Мэриленда Уэс Мур и сенаторы Рафаэль Уорнок из Джорджии и Эми Клобучар из Миннесоты. Будучи помощником Байдена, Харрис сможет использовать деньги, уже собранные предвыборным комитетом. Вице-президент также получит несколько ключевых одобрений, в том числе от влиятельного представителя Джима Клайберна (округ Колумбия).