Филиппины могут вернуть ракеты средней и малой дальности США в сентябре
Филиппины вернут США ракетную систему средней дальности в сентябре, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на филиппинских военных.
Ракеты средней и малой дальности США были размещены на Филиппинах в конце апреля в рамках масштабных учений Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»), прошедших с конца апреля по начало мая.
Сейчас в стране находятся ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, писали СМИ.
В весенних учениях было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не были включены участвующие представители Австралии и Франции.