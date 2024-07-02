Bild: глава МИД Германии Бербок нарушила запрет своей партии на полеты
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок нарушила запрет на ночные полеты во Франкфурт-на-Майне, за который ее же партия боролась более 10 лет назад. Об этом пишет Bild.
Бербок с середины 2000-х состоит в партии «Союз 90/Зеленые». В 2011 г. при усилиях этой партии был установлен запрет на ночные полеты во Франкфурт-на-Майне в центральной части Германии. Согласно правилу, рейсы не могут прибывать в аэропорт с 23:00 до 5:00 по местному времени.
В то же время 23 июня после матча Германия – Швейцария министр вылетела из Франкфурта в Люксембург в 23:54 по местному времени (0:54 мск 24 июня). На следующее утро 24 июня, как уточнили в МИД страны, у Бербок была запланирована встреча министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
При этом нарушил правило и канцлер ФРГ Олаф Шольц, покинувший город на самолете в 23:39 по местному времени (0:39 мск 24 июня). Власти федеральной земли Гессен сообщили изданию, что выдали разрешение на полеты в обход правил ради «общественного интереса».
14 июня в Германии стартовал 17-й чемпионат Европы. Он продлится до 14 июля. ФРГ уже принимала чемпионат Европы 1988 г., а игры юбилейного Евро-2020, разбросанного по девяти странам, прошли в том числе и на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене.