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Bild: глава МИД Германии Бербок нарушила запрет своей партии на полеты

Ведомости

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок нарушила запрет на ночные полеты во Франкфурт-на-Майне, за который ее же партия боролась более 10 лет назад. Об этом пишет Bild.

Бербок с середины 2000-х состоит в партии «Союз 90/Зеленые». В 2011 г. при усилиях этой партии был установлен запрет на ночные полеты во Франкфурт-на-Майне в центральной части Германии. Согласно правилу, рейсы не могут прибывать в аэропорт с 23:00 до 5:00 по местному времени.

В то же время 23 июня после матча Германия – Швейцария министр вылетела из Франкфурта в Люксембург в 23:54 по местному времени (0:54 мск 24 июня). На следующее утро 24 июня, как уточнили в МИД страны, у Бербок была запланирована встреча министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

При этом нарушил правило и канцлер ФРГ Олаф Шольц, покинувший город на самолете в 23:39 по местному времени (0:39 мск 24 июня). Власти федеральной земли Гессен сообщили изданию, что выдали разрешение на полеты в обход правил ради «общественного интереса».

14 июня в Германии стартовал 17-й чемпионат Европы. Он продлится до 14 июля. ФРГ уже принимала чемпионат Европы 1988 г., а игры юбилейного Евро-2020, разбросанного по девяти странам, прошли в том числе и на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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