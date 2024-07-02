Bild: глава МИД Германии Бербок нарушила запрет своей партии на полеты

Бербок с середины 2000-х состоит в партии «Союз 90/Зеленые». В 2011 г. при усилиях этой партии был установлен запрет на ночные полеты во Франкфурт-на-Майне в центральной части Германии. Согласно правилу, рейсы не могут прибывать в аэропорт с 23:00 до 5:00 по местному времени.