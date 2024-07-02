Белоусов прибыл в Минск для участия в совете министров обороны СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании совета министров обороны стран – членов СНГ. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Участниками заседания станут военные делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они рассмотрят развитие военного сотрудничества государств – членов содружества. В частности, речь будет идти о совершенствовании совместных систем военного назначения. Будут также утверждены совместные мероприятия на 2025 г.
Помимо прочего Белоусов станет участником торжественных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости республики.
Как сообщает «БелТА», СМО СНГ состоится в Минске 3 июля. По данным издания, в заседании будут участвовать министры обороны стран СНГ, секретарь СМО СНГ и генсекретарь СНГ Сергей Лебедев.