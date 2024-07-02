Белоусов прибыл в Минск для участия в совете министров обороны СНГ

Участниками заседания станут военные делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они рассмотрят развитие военного сотрудничества государств – членов содружества. В частности, речь будет идти о совершенствовании совместных систем военного назначения. Будут также утверждены совместные мероприятия на 2025 г.