Вынесение приговора Трампу по делу в Нью-Йорке может быть отложено до августа
Суд Нью-Йорка может перенести вынесение приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по так называемому «манхэттенскому» делу. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Адвокаты Трампа попросили суд Нью-Йорка отменить вердикт присяжных от 30 мая в связи с решением Верховного суда по иммунитету, опубликованном 1 июля. Прокуратура ответила, что считает эту просьбу безосновательной, но не возражает против переноса даты вынесения приговора. Итоговое решение по дате должен принять судья. Ответ на соответствующее ходатайство адвокатов Трампа может поступить 24 июля. По данным NYT, с наибольшей вероятностью, суд даст согласие.
Изначально вынесение приговора планировали на 11 июля.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда бывший президент США Дональд Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. По данным экспертов Bloomberg, судья может назначить Трампу так называемый испытательный срок (probation), в течение которого осужденный (в случае избрания условной меры наказания) не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.
По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Но теоретически Трамп может отсидеть срок по всем пунктам одновременно. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.