Вынесение приговора Трампу по делу в Нью-Йорке может быть отложено до августа

Адвокаты Трампа попросили суд Нью-Йорка отменить вердикт присяжных от 30 мая в связи с решением Верховного суда по иммунитету, опубликованном 1 июля. Прокуратура ответила, что считает эту просьбу безосновательной, но не возражает против переноса даты вынесения приговора. Итоговое решение по дате должен принять судья. Ответ на соответствующее ходатайство адвокатов Трампа может поступить 24 июля. По данным NYT, с наибольшей вероятностью, суд даст согласие.