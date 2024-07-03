Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Глава России отметил, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, а также эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.