Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.
«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», – написал Путин в поздравительной телеграмме.
Глава России отметил, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, а также эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.
Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей и упрочнение институтов Союзного государства отвечают интересам народов России и Белоруссии. Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – благополучия и счастья.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В своем обращении по случаю праздника Лукашенко заявил, что в этот день граждане республики вспоминают важнейшие страницы своей истории, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.