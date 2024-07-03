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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», – написал Путин в поздравительной телеграмме.

Глава России отметил, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, а также эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.

Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей и упрочнение институтов Союзного государства отвечают интересам народов России и Белоруссии. Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – благополучия и счастья.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В своем обращении по случаю праздника Лукашенко заявил, что в этот день граждане республики вспоминают важнейшие страницы своей истории, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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