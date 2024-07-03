Песков не исключил встречу лидеров России и Катара
Двусторонние переговоры лидеров России и Катара могут состояться в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем еще контактов с Катаром. Но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним делам. Поэтому если удастся, то тоже может состояться», – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств членов организации присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. В частности, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет участвовать в саммите ШОС как почетный гость.
Председательствующий в ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому госагентству «Синьхуа» говорил, что целями мероприятия, в том числе, является обращение участников ШОС к мировому сообществу с призывом начать открытый глобальный диалог и принять новую парадигму безопасности.