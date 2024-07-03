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Песков не исключил встречу лидеров России и Катара

Ведомости

Двусторонние переговоры лидеров России и Катара могут состояться в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем еще контактов с Катаром. Но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним делам. Поэтому если удастся, то тоже может состояться», – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств членов организации присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. В частности, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет участвовать в саммите ШОС как почетный гость.

Председательствующий в ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому госагентству «Синьхуа» говорил, что целями мероприятия, в том числе, является обращение участников ШОС к мировому сообществу с призывом начать открытый глобальный диалог и принять новую парадигму безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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