Песков не исключил встречу лидеров России и Катара

Президент РФ Владимир Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств членов организации присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. В частности, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет участвовать в саммите ШОС как почетный гость.