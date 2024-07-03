ЦИК зарегистрировал Каптелинину депутатом Госдумы от «Единой России»
Центризбирком (ЦИК) России зарегистрировал депутатом Госдумы от «Единой России» депутата Красноярского горсовета Наталью Каптелинину. Трансляция заседания опубликована на официальном сайте ЦИК.
«Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва Каптелинину Наталью Олеговну», – сказано в постановлении комиссии.
26 июня источники «Ведомостей» сообщили, что мандат умершего депутата Артура Чилингарова перейдет Каптелининой.
Наталье Каптелининой 40 лет, родом из Красноярска. Она депутат Красноярского городского совета депутатов двух созывов – с 2018 по 2023 г. и с 2023 г. по настоящий момент. До того как стала депутатом, работала в департаменте финансов администрации Красноярска, была фитнес-менеджером. А с 2015 г. руководитель проектов ООО «СБС». В 2016 г. она организовала социальный проект «Шаг за шагом к мечте», открыв адаптированные для колясочников бесплатные спортзалы в нескольких спорткомплексах Красноярска.