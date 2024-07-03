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ЦИК зарегистрировал Каптелинину депутатом Госдумы от «Единой России»

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) России зарегистрировал депутатом Госдумы от «Единой России» депутата Красноярского горсовета Наталью Каптелинину. Трансляция заседания опубликована на официальном сайте ЦИК.

«Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва Каптелинину Наталью Олеговну», – сказано в постановлении комиссии.

26 июня источники «Ведомостей» сообщили, что мандат умершего депутата Артура Чилингарова перейдет Каптелининой.

Наталье Каптелининой 40 лет, родом из Красноярска. Она депутат Красноярского городского совета депутатов двух созывов – с 2018 по 2023 г. и с 2023 г. по настоящий момент. До того как стала депутатом, работала в департаменте финансов администрации Красноярска, была фитнес-менеджером. А с 2015 г. руководитель проектов ООО «СБС». В 2016 г. она организовала социальный проект «Шаг за шагом к мечте», открыв адаптированные для колясочников бесплатные спортзалы в нескольких спорткомплексах Красноярска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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