ЦИК зарегистрировал Каптелинину депутатом Госдумы от «Единой России»

Наталье Каптелининой 40 лет, родом из Красноярска. Она депутат Красноярского городского совета депутатов двух созывов – с 2018 по 2023 г. и с 2023 г. по настоящий момент. До того как стала депутатом, работала в департаменте финансов администрации Красноярска, была фитнес-менеджером. А с 2015 г. руководитель проектов ООО «СБС». В 2016 г. она организовала социальный проект «Шаг за шагом к мечте», открыв адаптированные для колясочников бесплатные спортзалы в нескольких спорткомплексах Красноярска.