Ермак заявил об отказе Киева идти на компромисс с Москвой
Украинские власти не хотят идти на уступки и компромиссы с Россией в территориальных вопросах, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters.
Этим заявлением Ермак в ходе пресс-конференции в Вашингтоне отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа, что тот может быстро завершить все боевые действия на территории Украины.
«Но мы не готовы пойти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей <...> независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», – сказал он.
Глава офиса президента Украины посетил США перед саммитом НАТО, который состоится в Вашингтоне, а украинский кризис, как ожидается, будет основной темой для обсуждения.
На вопрос, как Украина оценивает заявления Трампа о быстром решении конфликта, Ермак ответил, что он этого не знает. По его словам, Киев будет просить у новой администрации президента США продолжать поддержку, поскольку большинство американцев поддерживают Украину.
«Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор», – сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.
США уже предоставили Украине военную помощь на сумму более $50 млрд с 2022 года. Министр обороны Ллойд Остин 2 июля заявил, что США вскоре объявят о выделении Украине нового пакета финансовой помощи на сумму более $2,3 млрд.
23 июня Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.