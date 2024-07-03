Ермак заявил об отказе Киева идти на компромисс с Москвой

23 июня Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.