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Ермак заявил об отказе Киева идти на компромисс с Москвой

Ведомости

Украинские власти не хотят идти на уступки и компромиссы с Россией в территориальных вопросах, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters.

Этим заявлением Ермак в ходе пресс-конференции в Вашингтоне отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа, что тот может быстро завершить все боевые действия на территории Украины.

«Но мы не готовы пойти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей <...> независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», – сказал он.

Глава офиса президента Украины посетил США перед саммитом НАТО, который состоится в Вашингтоне, а украинский кризис, как ожидается, будет основной темой для обсуждения.

На вопрос, как Украина оценивает заявления Трампа о быстром решении конфликта, Ермак ответил, что он этого не знает. По его словам, Киев будет просить у новой администрации президента США продолжать поддержку, поскольку большинство американцев поддерживают Украину.

«Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор», – сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.

США уже предоставили Украине военную помощь на сумму более $50 млрд с 2022 года. Министр обороны Ллойд Остин 2 июля заявил, что США вскоре объявят о выделении Украине нового пакета финансовой помощи на сумму более $2,3 млрд.

23 июня Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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