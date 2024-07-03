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В Астане начались переговоры Путина и Алиева

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Астане. Видео начала встречи глав государств опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Объем нашего взаимодействия большой, и если бы мы встречались, мне кажется, каждый месяц, было бы о чем поговорить», – сказал Путин, приветствуя Алиева.

Российский лидер обратил внимание на позитивное развитие отношений двух стран по вопросу торгово-экономического сотрудничества.

Предыдущие переговоры Путина и Алиева прошли 22 апреля в Кремле, когда президент Азербайджана находился в России с рабочим визитом. Тогда главы государств обсудили 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения. Алиев подчеркивал, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии».

24 марта Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным осудил теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» и принес соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.

3 июля Путин прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС состоится 4 июля. По информации МИД Казахстана, участниками мероприятия станут главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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