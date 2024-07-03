В Астане начались переговоры Путина и Алиева
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Астане. Видео начала встречи глав государств опубликовано в Telegram-канале Кремля.
«Объем нашего взаимодействия большой, и если бы мы встречались, мне кажется, каждый месяц, было бы о чем поговорить», – сказал Путин, приветствуя Алиева.
Российский лидер обратил внимание на позитивное развитие отношений двух стран по вопросу торгово-экономического сотрудничества.
Предыдущие переговоры Путина и Алиева прошли 22 апреля в Кремле, когда президент Азербайджана находился в России с рабочим визитом. Тогда главы государств обсудили 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения. Алиев подчеркивал, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии».
24 марта Алиев в ходе телефонного разговора с Путиным осудил теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» и принес соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.
3 июля Путин прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС состоится 4 июля. По информации МИД Казахстана, участниками мероприятия станут главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.