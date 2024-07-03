В Алжире умер российский посол Валерьян Шуваев
Дипломату было 69 лет.
Шуваев родился 16 марта 1955 г. Был назначен на должность посла в Алжире 27 мая 2022 г. До этого, с апреля 2018 по май 2022 г., представлял Россию в Марокко.
Дипломат пришел на службу в 1977 г. В 1995-1998 гг. работал советником – посланником посольства России в Марокко. С 2004 по 2008 г. был послом РФ в Ливийской Джамахирии (сейчас – Ливия).
В 2008-2012 гг. – посол России в Ираке. Шуваев также работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) МИД России с 2012 по 2018 г.
Владел арабским и французским языками. Был награжден Орденом Мужества.