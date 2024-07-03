Украине могут позволить бить американским оружием на большее расстояние
Соединенные Штаты могут разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по территории РФ на большем расстоянии от линии соприкосновения, чем сейчас. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
По словам О'Брайена, «если Россия попытается расширить фронт, Украина сможет бить дальше» (цитата по ТАСС).
31 мая стало известно, что администрация президента США дала разрешение ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. В Пентагоне заявили, что позиция Вашингтона по использованию ATACMS и средств дальнего поражения внутри РФ «остается неизменной».
Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».