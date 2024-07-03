Украине могут позволить бить американским оружием на большее расстояние

Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».