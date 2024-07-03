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Украине могут позволить бить американским оружием на большее расстояние

Ведомости

Соединенные Штаты могут разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по территории РФ на большем расстоянии от линии соприкосновения, чем сейчас. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам О'Брайена, «если Россия попытается расширить фронт, Украина сможет бить дальше» (цитата по ТАСС).

31 мая стало известно, что администрация президента США дала разрешение ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. В Пентагоне заявили, что позиция Вашингтона по использованию ATACMS и средств дальнего поражения внутри РФ «остается неизменной».

Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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