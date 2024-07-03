Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан в ноябре и совместить государственный визит с участием в заседании высшего совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Говоря о предложении встретиться еще раз осенью, Токаев пояснил, что это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между странами.
«Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», – ответил Путин.
Путин находится в Астане с 3 июля, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия глава российского государства также проводит двусторонние переговоры с коллегами, в частности, уже состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств – членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.