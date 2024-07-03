Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре

Путин находится в Астане с 3 июля, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия глава российского государства также проводит двусторонние переговоры с коллегами, в частности, уже состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств – членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.