В Киеве опровергли информацию об интервью Зеленского Карлсону
Президент Украины Владимир Зеленский не станет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Мистеру Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», – написал Никифоров.
Ранее 4 июля Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским на своей странице в соцсети X. По его словам, цель в том, чтобы донести до американцев «столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире».
В феврале было опубликовано интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы с американским журналистом Путин, в частности, рассказал, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
Карлсона уволили с американского телеканала Fox News в конце апреля 2023 г. В компании заявили, что решение принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.