Путин: Россия серьезно относится к заявлению Трампа по конфликту на Украине
Россия серьезно относится к заявлению кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, – мы относимся к этому вполне серьезно. Я не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать, – и это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», – сказал глава государства.
До этого Путин сообщил, что видел только отдельные фрагменты дебатов Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что у него «хватает своих дел», поэтому он не следит за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. При этом глава РФ отметил, что России небезразлично происходящее в США. Они, по словам президента, остаются великой державой с возможностями в сфере экономики, безопасности и военного дела.
Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.