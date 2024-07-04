Путин: Россия серьезно относится к заявлению Трампа по конфликту на Украине

«Господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, – мы относимся к этому вполне серьезно. Я не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать, – и это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», – сказал глава государства.