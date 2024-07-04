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Путин: Россия серьезно относится к заявлению Трампа по конфликту на Украине

Ведомости

Россия серьезно относится к заявлению кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, – мы относимся к этому вполне серьезно. Я не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать, – и это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», – сказал глава государства.

До этого Путин сообщил, что видел только отдельные фрагменты дебатов Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что у него «хватает своих дел», поэтому он не следит за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. При этом глава РФ отметил, что России небезразлично происходящее в США. Они, по словам президента, остаются великой державой с возможностями в сфере экономики, безопасности и военного дела.

Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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