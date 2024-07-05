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МИД РФ: рано или поздно МАГАТЭ придется назвать виновников ударов по Энергодару

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему не готово назвать виновных в обстрелах энергетической инфраструктуры Энергодара, но рано или поздно появятся доказательства и агентству придется сделать это, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, агентство не называет виновную сторону в связи с отсутствием «неопровержимых доказательств».

«Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, якобы не в силах определить, кто управляет этими дронами и наносит атаки по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику. Но мы убеждены, что рано или поздно доказательства появятся, и тогда секретариату придется назвать виновную сторону», – подчеркнул Ульянов.

Ульянов добавил, что пока молчание со стороны МАГАТЭ лишь поощряет ВСУ к продолжению безрассудных действий, ставящих под угрозу ядерную безопасность, в том числе и ядерную безопасность самой Украины.

3 июля украинская армия нанесла три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. Атака не повлияла на энергоснабжение АЭС. Ульянов заявлял, что ВСУ впервые намеренно атаковали сотрудников ЗАЭС при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре.

В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников по Энергодару угрожают ядерной безопасности, они должны прекратиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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