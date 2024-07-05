МИД РФ: рано или поздно МАГАТЭ придется назвать виновников ударов по Энергодару

«Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, якобы не в силах определить, кто управляет этими дронами и наносит атаки по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику. Но мы убеждены, что рано или поздно доказательства появятся, и тогда секретариату придется назвать виновную сторону», – подчеркнул Ульянов.