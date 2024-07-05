МИД РФ: рано или поздно МАГАТЭ придется назвать виновников ударов по Энергодару
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему не готово назвать виновных в обстрелах энергетической инфраструктуры Энергодара, но рано или поздно появятся доказательства и агентству придется сделать это, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, агентство не называет виновную сторону в связи с отсутствием «неопровержимых доказательств».
«Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, якобы не в силах определить, кто управляет этими дронами и наносит атаки по Запорожской АЭС и ее городу-спутнику. Но мы убеждены, что рано или поздно доказательства появятся, и тогда секретариату придется назвать виновную сторону», – подчеркнул Ульянов.
Ульянов добавил, что пока молчание со стороны МАГАТЭ лишь поощряет ВСУ к продолжению безрассудных действий, ставящих под угрозу ядерную безопасность, в том числе и ядерную безопасность самой Украины.
3 июля украинская армия нанесла три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. Атака не повлияла на энергоснабжение АЭС. Ульянов заявлял, что ВСУ впервые намеренно атаковали сотрудников ЗАЭС при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре.
В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников по Энергодару угрожают ядерной безопасности, они должны прекратиться.