Украина получила от Германии третий ЗРК Patriot
Германия поставила украинским войскам уже третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщил немецкий посол Мартин Егер на странице дипломатического ведомства в социальной сети Х.
По словам Егера, поставка третьего комплекса Patriot позволит усилить защиту инфраструктуры страны от военных самолетов, ракет и беспилотников. При этом украинские солдаты в Германии завершили подготовку к использованию ЗРК.
3 июля стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Пентагоне объявил, что Вашингтон вскоре поставит Киеву вооружения на сумму более $2,3 млрд.
Остин рассказал, что новый пакет вооружений для Украины будет включать в себя противотанковое оружие и перехватчики ПВО, а также боеприпасы для Patriot и NASAMS.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня заявил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которые использует Россия.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.