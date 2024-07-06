ВС России уничтожили украинский ЗРК «Искандером»

4 июля Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» украинского самолета Миг-29 на аэродроме Долгинцево. Российские силы также уничтожили средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы. Военное ведомство опубликовало видео удара по аэродрому. 2 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области, для удара также использовался ракетный комплекс «Искандер-М».