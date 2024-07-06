ВС России уничтожили украинский ЗРК «Искандером»
Расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по позиции ЗРК С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, кадры уничтожения двух установок опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Российские силы ударили по украинским зенитно-ракетным комплексам в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области.
«В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
4 июля Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» украинского самолета Миг-29 на аэродроме Долгинцево. Российские силы также уничтожили средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы. Военное ведомство опубликовало видео удара по аэродрому. 2 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области, для удара также использовался ракетный комплекс «Искандер-М».