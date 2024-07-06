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ВС России уничтожили украинский ЗРК «Искандером»

Ведомости

Расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по позиции ЗРК С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, кадры уничтожения двух установок опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Российские силы ударили по украинским зенитно-ракетным комплексам в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области.

«В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

4 июля Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» украинского самолета Миг-29 на аэродроме Долгинцево. Российские силы также уничтожили средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы. Военное ведомство опубликовало видео удара по аэродрому. 2 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области, для удара также использовался ракетный комплекс «Искандер-М».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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