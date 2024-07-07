После атаки БПЛА в Воронежской области ввели режим ЧС

После начала спецоперации на Украине вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.