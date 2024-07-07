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После атаки БПЛА в Воронежской области ввели режим ЧС

Началась эвакуация населения
Ведомости

Власти Воронежской области ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В настоящий момент она продолжается. В результате взрыва загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

«Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временного размещения», – уточнил Гусев.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее глава Воронежской области сообщил, что в Подгоренском районе после уничтожения системой ПВО беспилотников из-за падения остатков возник пожар на складе.

После начала спецоперации на Украине вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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