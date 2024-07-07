После атаки БПЛА в Воронежской области ввели режим ЧС

После атаки БПЛА в Воронежской области ввели режим ЧСНачалась эвакуация населения
Власти Воронежской области ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В настоящий момент она продолжается. В результате взрыва загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.
«Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временного размещения», – уточнил Гусев.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее глава Воронежской области сообщил, что в Подгоренском районе после уничтожения системой ПВО беспилотников из-за падения остатков возник пожар на складе.
После начала спецоперации на Украине вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.