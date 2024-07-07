Греческий фрегат отразил атаку дронов при защите судна в Аденском заливе
Греческий фрегат Psara открыл огонь по четырем беспилотникам, защищая торговое судно в Аденском заливе, идущее под флагом Панамы. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.
Инцидент произошел 7 июля около 3:00 по местному времени (совпадает с московским). Два дрона фрегату удалось сбить пушкой и противодронной системой.
15 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Аденском заливе тонет после возгорания судно, экипаж которого уже эвакуирован. 13 июня UKMTO заявило об атаке хуситов снарядами на торговый корабль в Аденском заливе, в результате чего произошло его возгорание.
14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
14 июня лидеры стран «большой семерки» (G7) потребовали от членов йеменского движения немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.