Песков оценил «приступ ревности» на Западе из-за визита премьера Индии в Россию
Западные СМИ и политики внимательно отслеживают сообщения о предстоящем визите в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, а значит – придают этой поездке большое значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину «приступ ревности» на Западе из-за визита Моди.
«Мощная ревность», по словам Зарубина, началась еще до официальных сообщений о предстоящем визите индийского премьера. Он спросил Пескова, как Москва относится к этой ревности.
«Ревнуют – значит внимательно отслеживают, внимательно отслеживают – значит придают большое значение. И здесь они не ошибаются – есть чему придавать большое значение», – ответил представитель Кремля.
Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа президента Владимира Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил Песков.