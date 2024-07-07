Песков оценил «приступ ревности» на Западе из-за визита премьера Индии в Россию

Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа президента Владимира Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил Песков.