В Воронежской области эвакуировали 50 человек после атаки беспилотников

Около 50 человек перевезли в пункты временного размещения (ПВР) из-за ЧС в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью после уничтожения системой ПВО беспилотников возник пожар на складе. О ходе эвакуации сообщил губернатор региона Александр Гусев.