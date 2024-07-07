В Воронежской области эвакуировали 50 человек после атаки беспилотников
Около 50 человек перевезли в пункты временного размещения (ПВР) из-за ЧС в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью после уничтожения системой ПВО беспилотников возник пожар на складе. О ходе эвакуации сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, часть жителей поехали к родственникам, остальных отвезли в ПВР, расположенный в местной школе. Людям предоставили питание, обеспечили сотовую связь с близкими и медицинскую помощь, рассказал губернатор. Двух пожилых женщин доставили в больницу.
7 июля губернатор Воронежской области сообщил, что в Подгоренском районе после уничтожения системой ПВО беспилотников из-за падения остатков возник пожар на складе. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов, власти региона ввели режим ЧС в границах населенного пункта, где ночью были сбиты дроны.