Моди заявил, что с нетерпением ждет переговоров с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди с нетерпением ждет возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным и обменяться с ним мнениями по различным региональным и глобальным вопросам. Об этом говорится в заявлении индийского премьера на сайте МИД страны.
«Мы стремимся играть вспомогательную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе», – заявил Моди, добавив, что визит также предоставит ему возможность встретиться с активной индийской общиной в России.
Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.