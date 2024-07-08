Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока

8 июля в Тынде Амурской области открыли памятник строителям БАМа к 50-летию магистрали, сообщил корреспондент «Ведомостей». Композиция из бронзы длиной 10 м установлена на гранитном постаменте. На оборотной стороне памятника перечислены станции БАМа с указанием регионов и республик СССР, участвовавших в их строительстве. На масштабном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и песни под гитару. На отдельном постаменте разместились фигуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. Скульптор композиции – Салават Щербаков.