Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) является неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны и ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
БАМ, по словам Путина, помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил транспортный маршрут для всей Евразии.
«На повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», – добавил президент.
8 июля в Тынде Амурской области открыли памятник строителям БАМа к 50-летию магистрали, сообщил корреспондент «Ведомостей». Композиция из бронзы длиной 10 м установлена на гранитном постаменте. На оборотной стороне памятника перечислены станции БАМа с указанием регионов и республик СССР, участвовавших в их строительстве. На масштабном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и песни под гитару. На отдельном постаменте разместились фигуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. Скульптор композиции – Салават Щербаков.