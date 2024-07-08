Филиппины и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Япония подписала с Филиппинами ключевой оборонный пакт, который позволит направить японские войска для совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой, в условиях эскалации напряженности в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал GMA News.
Подписание состоялось после визита министра иностранных дел Японии Камикавы Йоко и министра обороны Кихары Минору к президенту Филиппин Фердинанду Маркосу. Соглашение было подписано министром иностранных дел Японии Йоко и министром обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младшим.
Соглашение позволит японским войскам оказывать гуманитарную помощь Филиппинам в случае необходимости. Подписанное соглашение должно быть ратифицировано Сенатом Филиппин и Национальным законодательным собранием Японии, прежде чем оно вступит в силу.
30 апреля береговая охрана Китая применила водометы против патрульного корабля Филиппин, который направлялся к рифу Скарборо в Южно-Китайском море. Корабль Филиппин BRP Bagacay был поврежден, из водометов также обстреляли судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин – оно доставляло продовольствие и топливо рыбакам.
На протяжении десятилетий Китай ведет споры с Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом и Малайзией по поводу принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Речь идет о Парасельских островах, а также островах Спратли и рифе Скарборо, на их шельфе находятся большие запасы углеводородов.