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Филиппины и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Ведомости

Япония подписала с Филиппинами ключевой оборонный пакт, который позволит направить японские войска для совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой, в условиях эскалации напряженности в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал GMA News.

Подписание состоялось после визита министра иностранных дел Японии Камикавы Йоко и министра обороны Кихары Минору к президенту Филиппин Фердинанду Маркосу.  Соглашение было подписано министром иностранных дел Японии Йоко и министром обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младшим.

Соглашение позволит японским войскам оказывать гуманитарную помощь Филиппинам в случае необходимости. Подписанное соглашение должно быть ратифицировано Сенатом Филиппин и Национальным законодательным собранием Японии, прежде чем оно вступит в силу.

30 апреля береговая охрана Китая применила водометы против патрульного корабля Филиппин, который направлялся к рифу Скарборо в Южно-Китайском море. Корабль Филиппин BRP Bagacay был поврежден, из водометов также обстреляли судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин – оно доставляло продовольствие и топливо рыбакам.

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом и Малайзией по поводу принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Речь идет о Парасельских островах, а также островах Спратли и рифе Скарборо, на их шельфе находятся большие запасы углеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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