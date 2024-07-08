Филиппины и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом и Малайзией по поводу принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Речь идет о Парасельских островах, а также островах Спратли и рифе Скарборо, на их шельфе находятся большие запасы углеводородов.