Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов спецоперации

28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участникам спецоперации, равной пенсии за выслугу лет. Мера распространяется на участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.