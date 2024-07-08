Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов спецоперации
Систему отпусков для участников специальной военной операции необходимо в целом наладить, там еще не все должным образом организовано, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
Тема отпусков для военнослужащих была затронута во время беседы президента с семьей из Алтайского края, член которой является участником спецоперации и находится в отпуске.
«Будем работать над этим [налаживанием системы отпусков]», – сказал глава государства.
28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участникам спецоперации, равной пенсии за выслугу лет. Мера распространяется на участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.
14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.