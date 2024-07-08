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Путин заявил о необходимости наладить систему отпусков для бойцов спецоперации

Ведомости

Систему отпусков для участников специальной военной операции необходимо в целом наладить, там еще не все должным образом организовано, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Тема отпусков для военнослужащих была затронута во время беседы президента с семьей из Алтайского края, член которой является участником спецоперации и находится в отпуске.

«Будем работать над этим [налаживанием системы отпусков]», – сказал глава государства.  

28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участникам спецоперации, равной пенсии за выслугу лет. Мера распространяется на участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.

14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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