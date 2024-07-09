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В России откроются два новых индийских консульства

Ведомости

В Казани и в Екатеринбурге откроются новые консульства Индии. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной, пишет ТАСС.

«Открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», – сказал Моди.

Моди находится в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. Основные переговоры в расширенном и узком формате намечены на 9 июля.

До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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